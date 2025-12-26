Die «agentische» KI kommt: Urlaubsbuchung per KI? Einkaufsagenten starten im Handel

KI-Agenten können nahezu autonom einkaufen

KI-Einkaufsagenten hingegen werden auch bestellen und bezahlen können, einschließlich zeitraubender Aufgaben. Ein Beispiel: die Planung eines Familienurlaubs mit Buchung von Flügen, Hotels und Zugfahrkarten. Das letzte Wort behalten jedoch die Verbraucher: "Der Endkunde kann dann seine Zahlungsdaten bei dem KI-Agenten hinterlegen, ähnlich wie bei der Einrichtung eines Wallets auf dem Smartphone", sagt Tobias Czekalla, Deutschlandchef des US-Kreditkarten- und Zahlungstechnologiekonzerns Visa. "Wenn es an die Ausführung einer Transaktion geht, muss der Kunde diese freigeben."