Kinder können ihren Wunschzettel vom ersten Adventswochenende an auch persönlich in Himmelstadt vorbeibringen. Am 1. Advent - in diesem Jahr ist das der 1. Dezember - öffnet die weihnachtliche Poststelle für Besucher offiziell. Als Ehrengast ist der Liedermacher Rolf Zuckowski geladen. Der 77-Jährige ist vielen als Musiker und Komponist des Klassikers "In der Weihnachtsbäckerei" bekannt.