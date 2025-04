Die 15-Euro-Frage: Worum es beim Streit um den Mindestlohn geht

Was sind die Kriterien der Kommission?

Die Vorsitzende Christiane Schönefeld betont mit Blick auf die Kommission: "Ihre Mitglieder unterliegen bei der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit keinen Weisungen." Das Gremium wende für seine Beschlussfassung über die Anpassung des Lohns die gesetzlichen Kriterien an, die sie auch in ihrer Geschäftsordnung verankert habe. "Im Rahmen einer Gesamtabwägung orientiert sie sich unter anderem nachlaufend an der Tarifentwicklung sowie am Referenzwert von 60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten." Genau so ist es im Koalitionsvertrag formuliert.