Hamburg - Kaum ein anderes jüngeres Weihnachtlied wird in der Adventszeit so inbrünstig mitgesungen wie "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski. Jetzt bekommt der Kinderlied-Klassiker erstmals eine englische Version - gesungen von Sashas Rock'n-Roll-Kunstfigur Dick Brave. Der Hamburger Musiker hat die Erlaubnis des Kinderliedermachers Zuckowski dafür bekommen. "Das ist ein richtiger Ritterschlag. Ich empfinde das wirklich mit voller Überzeugung als ganz große Ehre", sagte Sasha der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hamburg. Das Lied "Christmas Bakery" erscheint auf dem ersten Weihnachts-Album von Dick Brave, das am 27. November veröffentlicht wird.