Regensburg (dpa/lby) - Ein Brand in einer Lagerhalle hat in Regensburg zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Die Bevölkerung wurde gewarnt, das Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. "Das ist ein Brand in einer größeren Lagerhalle, bei einem Rohstoffverwerter oder quasi Schrotthändler", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle. "Diese Halle brennt innen drinnen in größerem Ausmaß, dadurch kommt es zu einer starken Rauchentwicklung."
Dichter Qualm Großbrand in Regensburg führt zu Warnung an Bevölkerung
dpa 17.04.2026 - 20:33 Uhr