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  4. Großbrand in Regensburg führt zu Warnung an Bevölkerung

Dichter Qualm Großbrand in Regensburg führt zu Warnung an Bevölkerung

Dichter Qualm über der Stadt: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Was die Einsatzkräfte über die Lage sagen.

Dichter Qualm: Großbrand in Regensburg führt zu Warnung an Bevölkerung
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Eine große Rauchwolke zeigte sich am Abend über Regensburg. Foto: Moller-Schuh/Vifogra GmbH/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Ein Brand in einer Lagerhalle hat in Regensburg zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Die Bevölkerung wurde gewarnt, das Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. "Das ist ein Brand in einer größeren Lagerhalle, bei einem Rohstoffverwerter oder quasi Schrotthändler", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle. "Diese Halle brennt innen drinnen in größerem Ausmaß, dadurch kommt es zu einer starken Rauchentwicklung." 

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Da schon Betriebsschluss gewesen sei, habe sich beim Ausbruch des Brandes niemand mehr in der Halle aufgehalten. Menschen seien dadurch nicht gefährdet gewesen, betonte der Sprecher. Wie lange der Einsatz andauern könnte, ließ sich zunächst nicht sagen. "Die Brandentwicklung kann man noch nicht genau abschätzen, weil es ein größerer Lagerhallenkomplex ist", erläuterte der Sprecher.