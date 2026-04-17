Dichter Qualm: Großbrand in Regensburg führt zu Warnung an Bevölkerung

Da schon Betriebsschluss gewesen sei, habe sich beim Ausbruch des Brandes niemand mehr in der Halle aufgehalten. Menschen seien dadurch nicht gefährdet gewesen, betonte der Sprecher. Wie lange der Einsatz andauern könnte, ließ sich zunächst nicht sagen. "Die Brandentwicklung kann man noch nicht genau abschätzen, weil es ein größerer Lagerhallenkomplex ist", erläuterte der Sprecher.