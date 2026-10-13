Wer weiß, wie alles gekommen wäre, wenn ein Freund Horst Beute nicht geraten hätte, sich nach seiner Ausbildung als Klempner/Installateur bei der TKF in der Zella-Mehliser Talstraße zu bewerben? Gewiss wäre ihm dann nicht seine Regina über den Weg gelaufen, die dort bereits im Drei-Schicht-System in der Produktion tätig war. Horst Beuthe sah sie und schon war es um ihn geschehen. „Sie gefiel mir auf Anhieb und sie war so attraktiv“, sagt er über ihre erste Begegnung in der Thüringer Kugellagerfarbrik, in der Beuthes praktisch ihre gemeinsame Zukunft ebneten. Am vergangenen 24. September begingen die beiden Zella-Mehliser ihre Diamanthochzeit, also eine, die genauso beständig und fest ist wie dieser wertvolle Edelstein, nachdem die 60 Ehe-Jahre benannt sind.