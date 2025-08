Als die Wirte des „Goldenen Rosses“ in Unterweid kennt man sie noch heute – das mittlerweile geschlossene Traditionsgasthaus, das am Lutherplatz unterhalb der Kirche das Dorfbild prägt, gehört zu ihrem Leben. Brigitte Herchenhan, heute 78 Jahre alt, steht in einer sehr langen Familientradition. Seit 1565 und damit eine unglaublich lange Zeit war das „Goldene Ross“ immer in der Hand der Familie.