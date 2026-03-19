Manchmal zeichnet das Leben schon seltsame Wege vor. Den zum Beispiel: Heide Schneider – damals hieß sie noch Anschütz – kannte ihren Schwiegervater schon eher als ihren Mann. „Er hatte in unserem Patenbetrieb, in der Medizinmechanik, gearbeitet. Und als wir uns im Bus getroffen hatten, sagte er zu mir, dass es Zeit sei, dass sein Sohn Horst endlich unter die Haube kommt. Da hat er mich angeschaut und gemeint, dass ich die Richtige wäre.“ Heide Schneider schmunzelt heute darüber, dass es genauso kommen sollte. Aber der Reihe nach.