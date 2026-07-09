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Diamantene Hochzeit Suhl Alles begann mit einem sterbenden Schwan

Celine Balhas

Stürmisch beginnt die Geschichte von Gerhard und Liesel Hantel mit einem Tanz. Dem jungen Mann fällt sie geradezu übermutig in die Arme. Wie daraus ein ganzes Leben gemeinsam wird.

Diamantene Hochzeit Suhl: Alles begann mit einem sterbenden Schwan
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Liesel und Gerhard Hantel feiern ihren 60. Hochzeitstag in Suhl. Eine lange Ehe voller gemeinsamer Erlebnisse. Foto: Celine Balhas

Es gab einfach zu wenige Männer in Steinach – oder genauer gesagt im Tanzkreis in Steinach, Mitte der 60er Jahre. Also fragte man bei den Suhlern an, ob sich nicht ein paar junge Männer finden würden, die hier mal als Tanzpartner aushelfen könnten. Unter ihnen war Gerhard Hantel, der sich also zum Tanzen nach Suhl aufmachte, noch nicht ahnend, dass ihm hier die Frau seines Lebens sprichwörtlich in die Arme fallen würde. „Da hab ich dann den sterbenden Schwan getanzt“, erzählt Liesel Hantel und lacht bei der Erinnerung. Die Stimmung sei ausgelassen gewesen, die Musik habe sie mitgerissen und so alberte sie herum.

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Auf Gerhard Hantel machte sie damit Eindruck. „Ich hab sofort dieses lustige Mädchen gesehen“, sagt er. Eigentlich gehörte Liesel Hantel zu jenen Frauen in der Gruppe, die schon einen anderen Tanzpartner hatten, sie bekam auch Avancen. Aber der Gerhard habe ihr besser gefallen, verrät sie. Nach einem Tanzabend machte der Tanzkreis noch eine Wanderung, dabei kamen Liesel und Gerhard Hantel ins Gespräch und verstanden sich auf Anhieb. Und so trafen sie sich eine ganze Weile immer wieder, fuhren zwischen Suhl und dem Elternhaus in Steinach hin und her.

Flucht aus Ostpreußen

Trotz der aufkeimenden Beziehung: Beide hatten keinen ganz einfachen Start in ihr Leben, wie Liesel Hantel erzählt. Das Geld sei knapp gewesen, in beiden Familien, einige Geschwister habe es gegeben. Gerhard Hantel hatte bereits in frühester Kindheit eine bewegende Geschichte hinter sich, war er doch 1943 in Ostpreußen bei Frauenburg geboren und als kleines Kind mit der Familie geflohen. In Thüringen seien sie verteilt worden, er habe in Merbelsrod in Hildburghausen gelebt, kam später nach Suhl.

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Die Vergangenheit beschäftigt ihn noch heute spürbar. In ihrem Zuhause öffnet er ein Buch über die Vertreibungen aus Ostpreußen und zeigt ein Bild. Er deutet mit der Hand auf einen kleinen Jungen zwischen vielen Menschen vor einem Zug: „Mit dem Kind da, das hätte genauso gut ein Foto von mir sein können“, sagt er.

Liesel und Gerhard Hantel sind seit 60 Jahren ein Ehepaar und haben viel zusammen erlebt. Foto: Celine Balhas

Der Start in’s Eheleben

Im Juli 1966 heirateten Gerhard und Liesel Hantel in Steinach und gründeten einige Zeit später ihre eigene Familie. Im Sommer vor nun genau 60 Jahren heirateten sie zunächst standesamtlich. Anfangs verlief es recht turbulent. Dem jungen Ehepaar fehlte es schlicht an Platz und Raum. Eine eigene Wohnung in Suhl sei beantragt gewesen, doch das habe gedauert. Im Oktober bekamen sie schließlich eine Wohnung, holten außerdem die bisher aufgeschobene kirchliche Trauung nach.

Abenteuer Hausbau

Einige Jahre später ergab sich für die Familie die Gelegenheit, sich ein Eigenheim zu schaffen. Liesel Hantel arbeitete als Krankenschwester in Suhl. „In dem Beruf bekommt man immer viel mit, durch die Menschen“, sagt sie. So hörte sie eines Tages von einem angefangenen Bauprojekt, das wegen eines Todesfalls nicht zu Ende gebracht werden konnte.

Familie Hantel kaufte es und begann, das Haus selbst weiterzubauen. Liesel und Gerhard Hantel steckten ihre ganze Energie in das Vorhaben. „Ich hab damals sogar den Trabi umgebaut, um damit Zement transportieren zu können“, erinnert sich Gerhard Hantel. 1975 zogen sie mit ihren zwei Söhnen in das große Haus. In den 90ern kam noch ein Anbau dazu, in dem einer von ihnen heute sein Zuhause hat.

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In ihrem Zuhause fallen ein paar Dinge besonders auf. Die Bilderrahmen an den Wänden und einiges an Deko aus Holz hat Gerhard Hantel nämlich selbst hergestellt. „Also Tischlern war immer sein großes Hobby“, sagt seine Frau und zeigt stolz seine Stücke. Sein handwerkliches Geschick hat er auch beruflich als Büchsenmachermeister eingesetzt.

Gerhard Hantel besitzt noch zwei feine, selbstgebaute Jagdwaffen. Er arbeitete als Büchsenmacher-Meister. Foto: Celine Balhas

Für Liesel Hantel liegt das Geheimnis der langen Ehe darin, dynamisch zu bleiben: „Wir waren immer fleißig, haben viel gearbeitet, aber haben auch alles zusammen gemacht, sind viel ausgegangen oder waren spazieren“, sagt sie. Auch mit heute 80 Jahren macht sie jeden Tag viel im Garten, kocht selbst und macht sehr gerne Sport im Fitnesscenter.

Gemeinsam haben sie einige Reisen in ihrem Leben unternommen, vor allem die Kreuzfahrten sind ihnen im Gedächtnis geblieben. Auch dem Geburtsort von Gerhard Hantel haben sie einen Besuch abgestattet.

Sie blicken gern zurück. „Ich würde auch noch mal 60 Jahre mit ihm zusammenleben“, sagt Liesel Hantel.