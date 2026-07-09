Diamantene Hochzeit Suhl: Alles begann mit einem sterbenden Schwan

Es gab einfach zu wenige Männer in Steinach – oder genauer gesagt im Tanzkreis in Steinach, Mitte der 60er Jahre. Also fragte man bei den Suhlern an, ob sich nicht ein paar junge Männer finden würden, die hier mal als Tanzpartner aushelfen könnten. Unter ihnen war Gerhard Hantel, der sich also zum Tanzen nach Suhl aufmachte, noch nicht ahnend, dass ihm hier die Frau seines Lebens sprichwörtlich in die Arme fallen würde. „Da hab ich dann den sterbenden Schwan getanzt“, erzählt Liesel Hantel und lacht bei der Erinnerung. Die Stimmung sei ausgelassen gewesen, die Musik habe sie mitgerissen und so alberte sie herum.