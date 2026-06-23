Das Wetter war damals schon heiß und trocken, als sie sich Brigitte und Rainer Kämpf im Köpenicker Rathaus das Ja-Wort gaben. Heuer, zur Diamantenen Hochzeit, 60 Jahre später stoßen sie um dieselbe Uhrzeit, 11.15 Uhr, im gemeinsamen Haus an. Kennengelernt hatten sich beide, er aus Lindenberg und sie aus Sichelreuth, an der Ostsee während eines Urlaubs. Eher im kleinen Kreis war dann die Hochzeit im Köpenicker Rathaus. „Das haben unsere Verwandten aus Berlin arrangiert“, weiß Brigitte Kämpf. Die kirchliche Trauung holten sie im November in Neuhaus-Schierschnitz nach, weil Rainer Kämpf erst einmal sich einer späten Konfirmandenprüfung stellen musste, wie Brigitte mit einem Augenzwinkern verriet. Seither teilen beide so ziemlich alles.