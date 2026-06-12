„Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht“ – mit diesem Hit von Drafi Deutscher wartete Günter Hayn nicht nur mit einer tollen Überraschung auf dem Akkordeon, sondern auch genau mit dem passenden Titel für Gertrud und Edgard Gheorghiu in Steinach auf. Immerhin sind die beiden seit 60 Jahren miteinander verheiratet! Am Donnerstag, dem Tag ihrer Diamantenen Hochzeit, kamen zahlreiche Freunde und Nachbarn vorbei, um zu gratulieren, so wie der Musiker und Sänger Hayn.