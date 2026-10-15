„Die Jugendlichen werden immer dümmer und können nichts mehr“ – ein Vorurteil, das schnell ausgesprochen ist. Doch was beschäftigt junge Menschen heute wirklich? Beim Gesprächsforum „Zwischen Handy und Hoffnung“ des Vereins Provinzkultur im Bürgerhaus Zella-Mehlis geht es um weit mehr als Smartphones und digitale Medien. Es geht um Verständnis, Vertrauen und die Frage, was junge Menschen brauchen, um ihren eigenen Weg zu finden. Unter der Moderation von Sandra Hyneck gibt Josefine Marr, Leiterin des Kinder- und Jugendfreizeittreffs Zella-Mehlis, Einblicke in den Alltag der Jugendlichen und in eine Arbeit, die für sie weit mehr als ein Beruf ist.