In den nächsten Wochen beginnt das neue Schuljahr. Auch etliche Erstklässler werden Bekanntschaft mit der Schule und dem Lernen machen. Derweil steht eine mediale Debatte im Raum, die – in Konsequenz zu Ende gedacht – für die Schulanfänger hiesiger Breiten erst einmal zum Deutschkurskurs führen würde. Hintergrund ist ein Vorstoß von Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU), die eine Obergrenze für Kinder mit Migrationshintergrund an den Schulen vorgeschlagen hatte. Während der Vorschlag unter anderem in der Thüringer CDU positiv gesehen wird, spricht sich die Thüringer SPD dagegen aus.