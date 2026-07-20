Im feierlichen Rahmen hat Diakoniewert e. V. in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in der Lindigallee in Bad Salzungen das Goldene Kronenkreuz der Diakonie an langjährig engagierte Mitarbeiter verliehen. Die Feierstunde, die von Diakonie-Pfarrerin Anette Wenderoth aus Breitungen mit einer Andacht eröffnet und begleitet wurde, stand ganz im Zeichen von Dankbarkeit, Wertschätzung und gelebter diakonischer Gemeinschaft, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.