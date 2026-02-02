In Walldorf betreibt der Diakonieverein Werratal seit über drei Jahrzehnten ein Altenpflegezentrum, seit 15 Jahren ein weiteres in Schmalkalden. Dazu kommen ambulante Pflegeangebote, das Senioren-Wohnen, Leistungen in der Eingliederungshilfe und mehr. Insgesamt 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen täglich für das Wohl der 180 Patienten im stationären und weiteren 100 im ambulanten Bereich sowie mehreren Klienten. Sich um andere kümmern, sie betreuen, ihnen helfen – diesen christlichen Werten fühlen sie sich stets verpflichtet. Erfolgreich war dieses Tun bisher.