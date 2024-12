Spendenaktion In den Ferien bekam Bruno die Diagnose Krebs

Das Kind nimmt ab, wird schwächer und irgendwann steht da die Diagnose, die für alle ein Schock ist – Krebs. Bruno, 13 Jahre, leidet an Leukämie, liegt im Hochrisikobereich einer Spezialklinik in Erlangen, die Eltern, Freunde, Verwandte bangen. „Mitten in den Sommerferien kam die Diagnose, kurz bevor die Familie in den Urlaub fahren wollte“, sagt Fanny Lippmann. Sie ist die Patentante, Brunos Mutter ihre Schwester, sie ist nahe dran am Leid, dass so plötzlich über die Familie, vor allem den kleinen Bruno kam. Jede Krankheit ist mit einem Trauma verbunden, erst recht die Diagnose Krebs. Bei Bruno habe man akute lymphoblastische Leukämie, kurz auch ALL genannt, diagnostiziert, sagt Lippmann. Das ist eine Erkrankung des blutbildenden Systems, entstehend im Knochenmark‎, dem Ort der Blutbildung. Unreife weiße Blutzellen werden übermäßig gebildet.