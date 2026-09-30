Voll bepackt bis unters Dach sind die gelben Fahrzeuge der Post. Die Zusteller am Standort Wasungen haben auch jüngst auf ihren Fahrzeugen alles nach Orten und Straßen sortiert. Hier stecken Pakete für Wasungen, dort Fracht für Metzels und Birx. Für Breitungen ist ebenso alles gut verstaut. Was wie ein Durcheinander aussieht, hat Ordnung mit System. Gute Zusteller mit Erfahrung seien wie ein Großrechner und hätten alles im Kopf, heißt es an diesem Morgen.