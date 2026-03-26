Schüler machen während ihrer Schullaufbahn zweimal für je eine Woche ein Praktikum, um in ein für sie interessantes Berufsfeld zu schnuppern und so wichtige Erfahrungen für ihre Zukunft zu sammeln. Eine Thüringer Politikerin wiederum absolviert Ein-Tages-Praktika unter dem Motto „Zuhören und Anpacken“. Der zweite Teil des Slogans der Aktion, nämlich „Meißner im Praktikum“, verrät, um wen es sich genau handelt: Beate Meißner, die seit 2024 Thüringens Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz ist und darüber hinaus noch als CDU-Landtagsabgeordnete sowie Kommunalpolitikerin fungiert.