DHL, DPD & Co.: Es werden mehr Pakete verschickt in Deutschland

In der Coronazeit schnellte die Verbrauchernachfrage nach Waren samt Paketen in die Höhe, 2020 und 2021 stieg die Sendungsmenge um jeweils rund 12 Prozent an. Inzwischen hat sich das Wachstum normalisiert, dieses Jahr soll es weiter nach oben gehen. Im Digitalzeitalter bestellen die Menschen immer mehr Waren im Internet, was Paketfirmen volle Auftragsbücher beschert. Marktführer ist der Bonner Konzern DHL, zu den Konkurrenten gehören Hermes, DPD, GLS, Fedex und UPS.