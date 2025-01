DHB-Testspiel WM im Blick: Handballer gewinnen gegen Brasilien

Am Samstag (16.20 Uhr) stehen sich beide Teams zur WM-Generalprobe in Hamburg erneut gegenüber. Dann dürfte auch Nationaltorhüter Andreas Wolff mehr Einsatzzeit bekommen. Der 33-Jährige war am Donnerstag erstmals Vater geworden und wurde von Gislason geschont - feuerte seine Teamkollegen aber von der Seitenlinie an.