DHB-Pokal: ThSV zieht ins Viertelfinale ein

Beim dritten Erfolg in Serie im Ostderby gegen den SC DHfK Leipzig wackeln die Gastgeber nur kurz: Der ThSV Eisenach hat nach 1997 zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Viertelfinale des DHB-Pokals erreicht. Die Thüringer gewannen das Ostderby auf heimischem Parkett in der Werner-Aßman-Halle gegen den SC DHfK Leipzig mit 30:24 (15:10) und feierten damit den dritten Sieg in Folge gegen den Erzrivalen. Den größten Anteil am Weiterkommen der Eisenacher hatten Simone Mengon, Moritz Ende und Fynn Hangstein, die jeweils fünffach trafen und somit der Mannschaft enorm weitergeholfen haben.