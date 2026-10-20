"Unsere gesamte Welt, die wir uns in acht Jahren an der Förde aufgebaut haben, hinter uns zu lassen, auch Menschen, die mich gut kennen, haben längst gesehen, dass es mir nicht gut geht und dass es mittlerweile nicht mehr 'nur' Heimweh ist, sondern meine mentale Gesundheit ernsthaft gefährdet ist", schrieb Golla auf Instagram.