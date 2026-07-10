Gespräche mit Klopp stehen an

In den kommenden Tagen werden DFB-Boss Bernd Neuendorf und Ligapräsident Hans-Joachim Watzke in New York mit Klopp über dessen Engagement als Bundestrainer sprechen. Derzeit ist der 59-Jährige Head of Gobal Soccer bei Red Bull und vertraglich noch bis 2029 gebunden. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist er für MagentaTV als Experte dabei.