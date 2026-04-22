DFB-Team: Nations-League-Heimspiele in Augsburg, München und Berlin

Frankfurt/Main - Der Deutsche Fußball-Bund hat die Heimspielorte für die nächste Nations-League-Gruppenphase in der zweiten Jahreshälfte festgelegt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann trägt die Partien in Augsburg, München und Berlin aus, wie der DFB mitteilte. Am 27. September spielt die Mannschaft erstmals seit zehn Jahren wieder in Augsburg. Gegner ist dann Griechenland. Drei Tage zuvor steht in den Niederlanden der Auftakt der Nations League auf dem Programm.