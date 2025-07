DFB-Star beim FC Liverpool Müller über Wirtz' Rekordtransfer: "Was sind 150 Millionen?"

Müller zu 150 Millionen: Kein Neymar, aber viele Bäume

Grundsätzlich stellte der 35-Jährige, der den FC Bayern nach der Club-WM verlässt, derart astronomische Transfersummen aber infrage. "Was sind 150 Millionen? Das ist ja schon unwirklich. Es ist nur eine Zahl zwischen Clubs. Welcher Mensch kann fühlen, was 150 Millionen bedeuten. Man kriegt keinen Neymar, aber man kann viele Bäume damit pflanzen. Wie soll man bewerten, was 150 Millionen sind? Manch gute Sachen bekommt man nicht mit 150 Millionen, manche sehr guten Sachen bekommt man und sogar viel davon." Müller sprach sich dagegen aus, einen Transfer anhand der Ablösesummer zu bewerten.