DFB-Prozess in Frankfurt Gericht will Verfahren gegen Zwanziger einstellen

Diesen Vorschlag unterbreitete die Vorsitzende Richterin Eva-Marie Distler am 25. Verhandlungstag. Die Einstellung solle gegen eine Geldzahlung in Höhe von 5.000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck erfolgen. Zwanzigers Anwalt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt kündigten an, sich bei der nächsten Verhandlung am 3. April zu dem Vorschlag äußern zu wollen.