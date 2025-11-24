DFB-Projekt: Mit pädagogischen Trainings gegen Rassismus im Fußball

Berlin - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat gemeinsam mit dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) und Makkabi Deutschland das vor drei Jahren aufgenommene Pilotprojekt im Kampf gegen Rassismus im Fußball beendet. "Wenn wir die Herausforderungen nicht lösen, werden wir auch irgendwann nicht mehr Fußball spielen oder schauen, wie wir es gewohnt sind", sagte NOFV-Präsident Hermann Winkler im Berliner Stadion An der Alten Försterei, in dem die Ergebnisse vorgestellt wurden. "Wir versuchen, Strukturen für mehrere Kreisverbände zu schaffen und das Thema zu sensibilisieren."