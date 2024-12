Die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance durch ein nicht schwerwiegendes Foul ohne anschließenden Torerfolg zieht nach ständiger DFB-Rechtsprechung üblicherweise eine Sperre von zwei Spielen nach sich - so auch in diesem Fall. Neuers Vertrag läuft am 30. Juni 2025 aus. Die Sperre im DFB-Pokal trifft ihn also nur bei einer Vertragsverlängerung.