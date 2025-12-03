Die Anfälligkeit der Bayern bei Defensiv-Standards war zuletzt ein Thema. "Wir müssen es lösen und unsere Duelle gewinnen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, dass Union da Stärken hat", sagte Eberl.

Leite zweimal unglücklich

Vor allem gab der Rekordmeister die Antwort selbst am anderen Ende, denn auch das 2:0 fiel nach einer Ecke. Kane köpfte unter die Latte ein.

Der FCB übernahm mehr und mehr die Kontrolle. Doch nach einem nicht gegebenen Abseitstor von Kane ging Schiedsrichter Martin Petersen zum Bildschirm, ahndete allerdings ein Handspiel von Jonathan Tah im Münchner Strafraum, dass schon etwas zurücklag. Querfeld brachte Union kurzzeitig zurück in die Partie.

Kanes Foul macht Partie wieder spannend

Diogo Leite verpasste per Kopf sogar nur knapp den Ausgleich - natürlich nach einem Standard (45.+2). Kurz darauf verlängerte der Portugiese dann einen weiteren Freistoß der Bayern ins eigene Netz. "Es ist das Spiel der Standards und die Bayern schlagen zurück", sagte Ex-Weltmeister Per Mertesacker in der Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel verletzte sich Aleksandar Pavlovic und wurde von Nationalspieler Leon Goretzka ersetzt. Union kam erneut durch Querfeld noch einmal heran, nachdem Kane Gegenspieler Leite zu Fall gebracht und damit dem Heimteam einen zweiten Elfmeter ermöglicht hatte.

Sowohl Kane (62.) als auch Leite (71.) hatten später Chancen auf weitere Tore in einem launigen Hin und Her. Ein Treffer von Luis Diaz wurde wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen. Bayern geriet zwar ins Wanken, doch Union sollte der dritte Treffer nicht mehr gelingen.