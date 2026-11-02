DFB-Pokal: Wolfsburgerinnen mit Kantersieg ins Pokal-Viertelfinale

Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben mit einem Kantersieg das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Rekordpokal-Gewinnerinnen um Trainer Stephan Lerch setzten sich gegen die völlig chancenlose TSG Hoffenheim mit 8:0 (5:0) durch. Mit dem Erfolg beglichen die Niedersächsinnen gleich zwei Rechnungen: Denn vor eineinhalb Jahren beendete Hoffenheim eine Serie von 52 siegreichen Pokalspielen des VfL und gewann im Viertelfinale mit 1:0. Und in dieser Spielzeit fügte Lerchs Ex-Club dem VfL beim 1:2 Mitte September die bisher einzige Bundesliga-Niederlage der Saison zu.