Zum x-ten Mal in den vergangenen zwölf Monaten rettete sich die Werkself mit einem Last-Minute-Treffer, der diesmal besonders spät erfolgte. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit köpfte Torjäger Patrik Schick den großen Favoriten gegen den Zweitliga-Spitzenreiter zum 2:2 und damit in die Verlängerung, in der Victor Boniface (98.) der Siegtreffer gelang.