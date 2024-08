DFB-Pokal: Vor Pokal-Auftakt in Berlin: Augsburg will Wiedergutmachung

Augsburg/Berlin - Nach der Erstrunden-Blamage in der vorigen Saison will der FC Augsburg im DFB-Pokal Wiedergutmachung betreiben. Trainer Jess Thorup kündigte vor dem Pflichtspielauftakt am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) beim Fußball-Viertligisten Viktoria Berlin an: "Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns auch im Pokal zeigen." Der Däne hatte die Schwaben während der vorigen Saison übernommen, beim 0:2 in der ersten Pokalrunde bei der SpVgg Unterhaching saß er noch nicht auf der FCA-Bank. Er steht vor dem DFB-Pokal-Debüt.