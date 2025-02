"Negativszenarien sind nicht in meinem Kopf", versicherte er. Die drei Niederlagen am Stück gegen den FSV Mainz 05 (0:2), Paris Saint-Germain (1:4) und am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) haben Wirkung hinterlassen. Sie beunruhigen Hoeneß aber öffentlich nicht. "Es geht alles sehr schnell in beide Richtungen. Ich lasse mich von diesen Dingen nicht berühren", betonte Hoeneß.