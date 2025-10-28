DFB-Pokal Urbig kommt mit Bayern heim - "Der Hunger ist sehr groß"

München - Dieses Alles-oder-Nichts-Spiel des FC Bayern wird für Jonas Urbig sicher mit großen Emotionen verbunden sein. Erstmals seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln nach München kehrt der 22-Jährige zu seinem Heimatverein zurück, bei dem er als Jugendspieler und Jungprofi mehr als ein Jahrzehnt auflief. "Ich gehe mit einem richtig guten Gefühl in das Spiel. Es ist ein schönes Stadion mit sehr guten Fans", sagte der mehrmalige Nachwuchsnationalspieler vor der prickelnden Pokal-Partie an seinem früheren Arbeitsplatz. "Ich erwarte ein gutes Fußballspiel."