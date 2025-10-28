DFB-Pokal Urbig kommt mit Bayern heim - "Der Hunger ist sehr groß"

Dass Urbig - auch begünstigt durch eine Neuer-Verletzung - so schnell auf mehr als ein Dutzend Spiele für die Münchner kam, war nicht zu erwarten. "Jonas macht eine sehr gute Entwicklung", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Beim FC Bayern habe dieser auch die "perfekte Plattform", lerne viel von Neuer und dessen Dauer-Vertreter Sven Ulreich. "Es ist der perfekte Weg, den er gerade geht." Nun soll Urbig helfen, die seit dem letzten Titel im Jahr 2020 maue Pokal-Bilanz mit drei Zweitrunden-K.o. aufzubessern. "Der Hunger ist sehr, sehr groß", sagte Freund.