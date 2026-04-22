Leverkusen probierte nun, sich vermehrt mit langen Bällen aus dem Forechecking der Bayern zu befreien. Das klappte zumindest ab und an. Nathan Tella schoss aus der Distanz und zwang den bis dahin nahezu beschäftigungslosen Manuel Neuer im Bayern-Tor in der 52. Minute zu einer ersten Parade.

Weil Josip Stanisic und Kane auf der Gegenseite am glänzend aufgelegten Flekken scheiterten, blieb das Spiel trotz weiterhin großer Bayern-Überlegenheit lange offen. Leverkusen konnte das aber nicht mehr nutzen. Díaz dagegen vollendete einen späten Konter zum 2:0. Die Partie wurde danach gar nicht mehr angepfiffen.