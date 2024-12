Musiala gegen Wirtz - das wird ein großer Hingucker in der Allianz Arena. Und Alonsos Wunsch beim Kräftemessen der gleichaltrigen DFB-Jungstars ist klar: "Wir erwarten den besten Flo." Wirtz ist das große Schwungrad im Bayer-Spiel, er schießt Tore und er bereitet Tore vor. Gerade auch für Schick, der mit dem Lauf von vier Toren in den letzten sechs Pflichtspielen in den großen Pokalabend geht. "Patrik ist in einem Top-Moment", sagt Alonso.