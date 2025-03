DFB-Pokal: RB Leipzig spielt Pokal-Halbfinale in Stuttgart am 2. April

Leipzig - RB Leipzig wird sein Pokal-Halbfinale am 2. April beim VfB Stuttgart austragen. Das teilte der Club mit. Anstoßzeit bei den Schwaben ist um 20.45 Uhr. "Entscheidend wird auch sein, wer den größeren Willen an den Tag legt. Das Ziel ist klar: Wir möchten den letzten Schritt unbedingt gehen", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer nach der Auslosung. Das Finale wird am 24. Mai in Berlin ausgetragen.