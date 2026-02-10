DFB-Pokal: RB Leipzig setzt gegen FC Bayern auf neue Taktik

Leipzig - RB Leipzig will sich im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München keinesfalls auf einen offenen Schlagabtausch einlassen. Das ist die Erkenntnis aus den beiden Begegnungen in der Fußball-Bundesliga, die für die Sachsen in zwei heftigen Niederlagen (0:6/1:5) endeten. "Du musst bei deiner Spielidee bleiben, selbst wenn du in Rückstand gerätst", sagte Trainer Ole Werner vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD/Sky) und fügte kämpferisch hinzu: "Keiner rechnet damit, dass wir morgen als Sieger vom Platz gehen. Wir tun es schon."