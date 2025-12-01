DFB-Pokal RB Leipzig muss im Pokal auf Nationalspieler Baku verzichten

Leipzig - Leipzig-Trainer Ole Werner muss seine Viererkette in der Abwehr umbauen. Denn für das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Sky) muss RB auf Nationalspieler Ridle Baku verzichten. Laut Cheftrainer hat der Außenverteidiger im Gladbach-Spiel eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Zuvor waren beim zweimaligen Pokalsieger schon Assan Ouédraogo (Knie), El Chadaille Bitshiabu (Muskelverletzung) und Romulo (Knie) ausgefallen. Auch Timo Werner steht nach Muskelbeschwerden nicht im Kader.