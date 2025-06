Leipzig - RB Leipzig muss in der ersten Rundes des DFB-Pokals beim SV Sandhausen antreten. Das ergab die Auslosung der ersten Hauptrunde im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Für den Pokalsieger von 2022 und 2023 eine mehr als lösbare Aufgabe, da Sandhausen gerade aus der 3. Liga abgestiegen ist. Schon 2021 besiegte RB den SVS mit 4:0 in der ersten Runde.