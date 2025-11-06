DFB-Pokal: RB Leipzig gegen 1. FC Magdeburg am Dienstagabend

Leipzig/Magdeburg - Die Partie im DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen RB Leipzig und Zweitligist 1. FC Magdeburg wird am 2. Dezember ausgetragen. Wie der DFB bekannt gab, wird das Ost-Duell um 21.00 Uhr angepfiffen. "Es wird ein stimmungsvolles Spiel. Bei Magdeburg war zuletzt etwas Bewegung drin, sie haben sich unter dem Interimstrainer stabilisiert. Vielleicht wird die Trainerlösung auch eine dauerhafte, was für uns noch mal interessant wird", sagte RB-Trainer Ole Werner.