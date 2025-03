Als RB Leipzig zuletzt beim VfB Stuttgart gastierte, war das Bild im Gästebereich ein übersichtliches: 400 Fans begleiteten die Mannschaft im Januar abends unter der Woche ins Schwabenland – was einen Tiefstwert in dieser Saison markierte für RB, dessen Fans generell nicht zu den reisefreudigsten zählen: Mit durchschnittlich 1400 Anhängern in der Fremde nimm RB den viertletzten Platz in der Bundesliga ein.