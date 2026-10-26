DFB-Pokal RB Leipzig auch in Essen mit Torhüter Nyland

Leipzig - RB Leipzig wird auch auswärts im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen auf Torhüter Örjan Nyland setzen. Der norwegische Nationaltorhüter feierte beim 4:0 in der Bundesliga gegen die SV Elversberg sein Comeback im RB-Tor und blieb ohne Gegentreffer. So wird er beim Zweitrunden-Pokalspiel an diesem Dienstag (18.00 Uhr/Sky) in Essen erneut den Belgier Maarten Vandevoordt im RB-Tor ersetzen. "Er hat das gut gemacht, den Wechsel hatten wir aber schon vorher so geplant, unabhängig von seiner Leistung gegen Elversberg", sagte RB-Cheftrainer Martín Demichelis.