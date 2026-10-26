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DFB-Pokal RB Leipzig auch in Essen mit Torhüter Nyland

Im Pokal schaffte RB bislang den einzigen Auswärtssieg in dieser Saison. Gelingt das nach fünf Auswärtspleiten auch in Essen wieder?

Leipzig - RB Leipzig wird auch auswärts im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen auf Torhüter Örjan Nyland setzen. Der norwegische Nationaltorhüter feierte beim 4:0 in der Bundesliga gegen die SV Elversberg sein Comeback im RB-Tor und blieb ohne Gegentreffer. So wird er beim Zweitrunden-Pokalspiel an diesem Dienstag (18.00 Uhr/Sky) in Essen erneut den Belgier Maarten Vandevoordt im RB-Tor ersetzen. "Er hat das gut gemacht, den Wechsel hatten wir aber schon vorher so geplant, unabhängig von seiner Leistung gegen Elversberg", sagte RB-Cheftrainer Martín Demichelis. 

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Auch Abwehrchef Willi Orban hat bereits seine Einsatzgarantie gegen den Tabellen-Dritten der 3. Liga bekommen. "Mit der Situation von Maxime Estève, wahrscheinlich muss er noch mal von Anfang an spielen. Es gibt Momente mit Willi zum Quatschen, aber nicht zu dem Thema pausieren. Er will immer dabei sein", sagte Demichelis schmunzelnd zum Musterprofi Orban. 

An der Hafenstraße erwartet die Leipziger laut Coach Demichelis "eine harte Aufgabe, das wissen wir genau. Wir treffen auf einen Drittligisten, der alles in dieses Spiel werfen wird - genau das macht den Pokal aus. Wir müssen ein intelligentes Spiel machen". 

Essen daheim noch unbesiegt

Die in der 3. Liga auf Platz drei stehenden Rot-Weissen sind daheim ebenfalls noch unbesiegt, gaben nur einen Punkt ab. In Runde eins schaltete das Team von Uwe Koschinat Erstliga-Absteiger FC St. Pauli (2:0) aus. Der Pokalsieger von 1953 stand zuletzt 1994 im DFB-Pokalfinale und verlor 1:3 gegen Werder Bremen. In der Saison 2020/2021 erreichte Essen noch mal das Viertelfinale. Danach kam es jedes Mal zum Erstrunden-Aus, vor zwei Jahren mit 1:4 gegen Leipzig. Und RB hat die vergangenen 18 Pokalspiele gegen unterklassige Gegner alle gewonnen. 

Doch der Pokalsieger von 2022 und 2023 hat aktuell einen Auswärtsfluch: Die letzten fünf Spiele gingen wettbewerbsübergreifend (4:19 Tore) verloren. Sport-Vorstand Marcel Schäfer machte zuletzt deutlich, dass das nicht der Anspruch des Clubs sei. Bislang gelang der einzige Auswärtssieg in dieser Saison nur beim Regionalligisten Eintracht Trier (6:0) in der ersten Pokalrunde. Danach ging RB in Bremen (1:3), in Como beim Königsklassen-Debütanten (1:4), in Leverkusen (0:2), in München (1:6) und bei Real Madrid (1:4) unter.