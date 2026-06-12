DFB-Pokal: Preußenstadion in Münster wird doppelt zum Pokal-Schauplatz

Nach einer grundsätzlichen Einigung mit dem Verein aus dem gleichnamigen Stadtteil von Hamm in Westfalen seien noch zahlreiche Detailfragen zu klären, hieß es. Sichergestellt sei jedoch, dass die Fans von Dynamo Dresden ganz normal den Gästebereich nutzen werden. Preußen Münster geht davon aus, dass aufgrund der Doppelansetzung ein Spiel am Freitagabend und die zweite Begegnung beispielsweise am Sonntag stattfinden könnte.