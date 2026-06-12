 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Preußenstadion in Münster wird doppelt zum Pokal-Schauplatz

DFB-Pokal Preußenstadion in Münster wird doppelt zum Pokal-Schauplatz

Das Preußenstadion empfängt im August gleich zwei DFB-Pokalspiele. Westfalia Rhynern feiert sein Pokal-Debüt in Münster, während Preußen Münster selbst auf den Karlsruher SC trifft.

DFB-Pokal: Preußenstadion in Münster wird doppelt zum Pokal-Schauplatz
1
Gleich zwei Partien in der ersten DFB-Pokalrunde finden im Preußenstadion statt. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa

Münster - Das Stadion von Zweitliga-Absteiger Preußen Münster wird in der ersten Runde des DFB-Pokals im August gleich zweimal Schauplatz von Pokalspielen sein. Neben der Begegnung zwischen den Münsteranern und dem Karlsruher SC wird im Preußenstadion auch das allererste DFB-Pokalspiel des Regionalliga-Aufsteigers Westfalia Rhynern gegen Zweitligist Dynamo Dresden ausgetragen, wie der künftige Fußball-Drittligist mitteilte.

Nach der Werbung weiterlesen

Nach einer grundsätzlichen Einigung mit dem Verein aus dem gleichnamigen Stadtteil von Hamm in Westfalen seien noch zahlreiche Detailfragen zu klären, hieß es. Sichergestellt sei jedoch, dass die Fans von Dynamo Dresden ganz normal den Gästebereich nutzen werden. Preußen Münster geht davon aus, dass aufgrund der Doppelansetzung ein Spiel am Freitagabend und die zweite Begegnung beispielsweise am Sonntag stattfinden könnte.