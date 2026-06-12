Münster - Das Stadion von Zweitliga-Absteiger Preußen Münster wird in der ersten Runde des DFB-Pokals im August gleich zweimal Schauplatz von Pokalspielen sein. Neben der Begegnung zwischen den Münsteranern und dem Karlsruher SC wird im Preußenstadion auch das allererste DFB-Pokalspiel des Regionalliga-Aufsteigers Westfalia Rhynern gegen Zweitligist Dynamo Dresden ausgetragen, wie der künftige Fußball-Drittligist mitteilte.
DFB-Pokal Preußenstadion in Münster wird doppelt zum Pokal-Schauplatz
dpa 12.06.2026 - 15:01 Uhr