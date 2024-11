DFB-Pokal: Pokal-Kracher Bayern gegen Bayer am Dienstagabend im Free-TV

München (dpa/lby) - Das Achtelfinal-Topspiel im DFB-Pokal zwischen Rekordsieger FC Bayern und Cup-Verteidiger Bayer Leverkusen ist live in der ARD und damit im Free-TV zu sehen. Der Deutsche Fußball-Bund gab bekannt, dass die Partie in der Münchner Allianz Arena am 3. Dezember, einem Dienstagabend (20.45 Uhr), angepfiffen wird. Neben dem Ersten überträgt auch Sky das Match - der Bezahlsender zeigt alle Pokalspiele.