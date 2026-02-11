München - Am Tag des Pokalspiels gegen RB Leipzig hat der FC Bayern München seine Fans wegen des Streiks im öffentlichen Nahverkehr noch einmal aufgefordert, ihre Anreise gut zu planen und früh zum Stadion zu kommen. "Bitte plant eure Anreise zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (Anpfiff 20:45 Uhr) entsprechend und brecht rechtzeitig Richtung Stadion auf! Die Allianz Arena ist ab 18:30 Uhr geöffnet. Wir bitten euch um Verständnis und Geduld. Pack ma's!", schrieb der Fußball-Rekordmeister auf der Plattform X.