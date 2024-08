München - Der FC Bayern steigt mit einem Auswärtsspiel beim SSV Ulm in den DFB-Pokal ein. Für Neu-Coach Vincent Kompany ist dies am Freitagabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) das Pflichtspieldebüt beim deutschen Fußball-Rekordmeister und Rekordpokalsieger. Nach etlichen Pokal-Enttäuschungen in den vergangenen Jahren - unter anderem einem Zweitliga-Aus im Herbst 2023 in Saarbrücken - wollen die Münchner diesmal standesgemäß in den Wettbewerb starten und sich Zuversicht holen für die neue Saison.