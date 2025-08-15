DFB-Pokal: Nur ein Wunder hilft: Meuselwitz gegen Karlsruhe Underdog

Meuselwitz (dpa/th) - Meuselwitz wie? Diese Frage dürften sich viele Anhänger des Karlsruher SC nach der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals gestellt haben. Allerdings: Der ZFC Meuselwitz ist im Pokal gar nicht so unbekannt. Der 1. FC Köln (2010) und Hertha BSC (2011) durften schon in in die Bluechip-Arena reisen - mit mehr oder weniger sicheren Erfolgen am Ende. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) hoffen die Thüringer nun wieder auf ein kleines Wunder. Schließlich ist der Regionalligist gegen den Zweitligisten nichts anderes als ein Unterdog.