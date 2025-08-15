DFB-Pokal: Nur ein Wunder hilft: Meuselwitz gegen Karlsruhe Underdog

Egal, wie es ausgeht, in Meuselwitz ist man stolz, überhaupt dabeisein zu können. Kapitän René Eckardt bemerkte: "Wir sind überglücklich, dass es geklappt hat und wir jetzt die Belohnung für die letzte Saison ernten. Die wollen wir nicht irgendwie herschenken, sondern es Karlsruhe schon so schwer wie möglich machen." Und Vereins-Präsident Hubert Wolf fügte hinzu: "Man ist auf der großen Fußball-Landkarte, zwar nur einen Tag, aber es ist etwas Großartiges für die Region, für die Fans, für die Mitglieder."