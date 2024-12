DFB-Pokal Neuer nach Rot-Premiere: "Platzverweis tat weh"

Am Ende sei es okay, so Neuer: "Ich habe auch gehofft, dass es eine Abseitssituation ist. Da ist man am Ende dann machtlos und muss das akzeptieren, was entschieden wird." Neuer hatte bereits in der 17. Minute von Schiedsrichter Harm Osmers die Rote Karte gesehen. Es war der erste Platzverweis in seinem 867. Spiel im Profifußball.