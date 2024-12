Lamentieren will Rose aber nicht, hofft gegen einen "bärenstarken Gegner" auf die Trendwende. Nach sechs erfolglosen Spielen im November ist sein Job in Gefahr. Das weiß auch der 48-Jährige. "Ich kann sagen, was ich will: Ich brauche einen Erfolg, um das Thema wieder zu beruhigen oder wir werden es weiter befeuern", sagte Rose und betonte: "Ich bin die Ruhe selbst, ich stehe gerade."